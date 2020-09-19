Пирло: Суарес вряд ли станет центральным нападающим «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Барселоны» Луиса Суареса в туринский клуб.



«Нам всё ещё нужен центральный нападающий, но на трансферном рынке сейчас непростая ситуация. Каждая команда сталкивается со схожими проблемами. Мы никуда не торопимся. Что касается Суареса, на получение итальянского паспорта уйдёт много времени, поэтому он вряд ли станет центральным нападающим в нашем клубе», — приводит слова Пирло Football Italia.



Сообщалось, что «Ювентус» выбыл из борьбы за Суареса, так как согласовал трансфер боснийского форварда «Ромы» Эдино Джеко, который был приоритетной целью туринского клуба. Позже Суарес отметил, что переход в «Ювентус» вполне возможен.

Луис Суарес: переход в «Ювентус» вполне возможен