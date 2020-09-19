«Урал» — о матче с «Зенитом»: нам забили спорный гол, мы забили крутой гол

Пресс-служба «Урала» на странице клуба в «Твиттере» прокомментировала результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).



«Матч завершён, ничья. Нам забили спорный гол, мы забили крутой гол. Спасибо парням за игру!» — говорится в сообщении.

На 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Главный арбитр матча Сергей Карасёв засчитал гол после просмотра VAR. Счёт на 69-й минуте матча сравнял бывший футболист «Зенита», форвард «Урала» Андрей Панюков. Полузащитник Даниэль Мишкич проникающим пасом вскрыл оборону гостей, Панюков подошёл к углу вратарской и точно пробил мимо Михаила Кержакова.



«Урал», в восьми турах набрав 10 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (17) возглавляет турнирную таблицу РПЛ.