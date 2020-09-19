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«Лидс» обыграл «Фулхэм» в домашнем матче АПЛ. Команды забили 7 голов

«Лидс» обыграл «Фулхэм» в домашнем матче АПЛ. Команды забили 7 голов
Футбол / Англия 0

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал «Фулхэм». Встреча прошла на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 5-й минуте матча счёт открыл нападающий «Лидса» Элдер Кошта. На 34-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал форвард «Фулхэма» Александр Митрович. Через 7 минут 11-метровый удар реализовал полузащитник «Лидса» Матеуш Клих.

Во втором тайме, на 50-й минуте, нападающий Патрик Бэмфорд упрочил преимущество хозяев в счёте. Через 7 минут Кошта, оформив дубль, довёл счёт до разгромного. На 62-й минуте полузащитник «Фулхэма» Бобби Рид сократил отставание гостей. Через 5 минут Митрович оформил дубль.

«Лидс Юнайтед» набрал 3 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (0) — на предпоследнем, 19-м месте.

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
19 сентября 2020, суббота. 17:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
4 : 3
Фулхэм
Лондон
1:0 Кошта – 5'   1:1 Митрович – 34' (пен)   2:1 Клих – 41' (пен)   3:1 Бэмфорд – 50'   4:1 Кошта – 57'   4:2 Рид – 62'   4:3 Митрович – 67'
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