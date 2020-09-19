Семак: сегодняшняя игра «Зенита» была недостаточно хороша для победы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1).
«Самое главное из того, что не получилось, — не получилось выиграть. Качество игры тоже было далеко от идеального. Могли забить ещё, выход один на один был у Мостового — и тогда, наверное, смогли бы довести матч до победы. Сыграли недостаточно хорошо, поэтому такой результат.
К сожалению, наш гол не сказался на ходе встречи. Нужно было увереннее контролировать мяч. Если бы забили второй, можно было бы о чём-то говорить. А 1:0 — не то преимущество, которое позволяет комфортно доводить матч до победы.
Можно ли говорить о спаде? Нет, абсолютно никаких проблем у нас нет. Это наша пятая выездная встреча из восьми. Сейчас проводим много матчей на выезде, поэтому набрали достаточное количество очков. Но дело не в очках, а в игре, которую мы должны улучшать, чтобы бороться за первое место. А сегодняшняя игра, повторюсь, была недостаточно хороша для победы», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».
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