Диогу Жота: «Ливерпуль» — особая команда. Мне нравится её интенсивность и напор

Полузащитник Диогу Жота поделился впечатлениями от перехода в «Ливерпуль».
«Это особая команда. Мне нравятся интенсивность и напор, с которым действует „Ливерпуль“. Думаю, это отличный стиль игры, и я тоже хочу играть именно так. В прошлом сезоне „Ливерпуль“ был невероятен. Казалось, у мерсисайдцев на поле больше игроков, чем у других команд. Надеюсь, мы сможем добиться подобного и в этом сезоне.
Салах, Мане и Фирмино — игроки мирового класса. Всегда стараются выиграть. Забивают много голов и работают вместе. Хочу быть частью этой команды, хочу присоединиться к этой тройке. Очевидно, они опытнее меня, поэтому первый этап — установить связь с игроками, учиться у них. Надеюсь, смогу помочь клубу», — приводит слова Жоты официальный сайт «Ливерпуля».
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