Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Диогу Жота: «Ливерпуль» — особая команда. Мне нравится её интенсивность и напор

Диогу Жота: «Ливерпуль» — особая команда. Мне нравится её интенсивность и напор
Футбол / Англия 0

Полузащитник Диогу Жота поделился впечатлениями от перехода в «Ливерпуль».

«Это особая команда. Мне нравятся интенсивность и напор, с которым действует „Ливерпуль“. Думаю, это отличный стиль игры, и я тоже хочу играть именно так. В прошлом сезоне „Ливерпуль“ был невероятен. Казалось, у мерсисайдцев на поле больше игроков, чем у других команд. Надеюсь, мы сможем добиться подобного и в этом сезоне.

Салах, Мане и Фирмино — игроки мирового класса. Всегда стараются выиграть. Забивают много голов и работают вместе. Хочу быть частью этой команды, хочу присоединиться к этой тройке. Очевидно, они опытнее меня, поэтому первый этап — установить связь с игроками, учиться у них. Надеюсь, смогу помочь клубу», — приводит слова Жоты официальный сайт «Ливерпуля».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020