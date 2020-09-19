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«Крылья Советов» разгромили «Иртыш» и вернулись на третье место в ФНЛ

«Крылья Советов» разгромили «Иртыш» и вернулись на третье место в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 10-го тура Футбольной национальной лиги самарские «Крылья Советов» разгромили омский «Иртыш». Встреча проходила на стадионе «Авангард» в Домодедово и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

На 10-й минуте матча счёт открыл игрок «Крыльев» Иван Сергеев. Егор Голенков удвоил преимущество самарской команды в концовке первого тайма. Во втором тайме Раду Гынсарь оформил дубль.

Самарская команда, набрав 19 очков, вернулась на третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Крылья Советов» одержали четвёртую победу подряд. «Иртыш» (1) занимает последнее, 22-е место в таблице первенства.

В другом матче Футбольной национальной лиги «Динамо» Брянск одержало победу над ивановским «Текстильщиком» (1:0). Брянская команда, набрав 15 очков, занимает 11-е место в таблице ФНЛ.

ФНЛ - Первый дивизион. 10-й тур
19 сентября 2020, суббота. 17:30 МСК
Иртыш
Омск
Окончен
0 : 4
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 10'   0:2 Голенков – 45+2'   0:3 Гынсарь – 76'   0:4 Гынсарь – 82'
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