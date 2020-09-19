Клопп: уверен, что Жота отлично впишется в состав «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему мерсисайдский клуб решил заключить контракт с португальским полузащитником Диогу Жотой.



«Причин масса! Этот футболист даст нам множество возможностей для манёвра. Ему 23 года, и у него большой потенциал. Дота быстрый, умеет защищаться, может прессинговать. Это делает его непредсказуемым — с ним мы можем использовать различные игровые схемы. Он полон желания, спортивной жадности. Жота — часть того невероятного поколения португальцев, среди которых много опытных футболистов. Я действительно счастлив видеть его в „Ливерпуле“. Уверен, он отлично впишется в наш состав», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Сообщалось, что соглашение футболиста с клубом будет рассчитано до июня 2025 года.