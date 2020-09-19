Семак рассказал о состоянии Ракицкого

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1) рассказал о состоянии здоровья защитника Ярослава Ракицкого.
«Надеялись, что Ракицкий сможет сыграть. Его повреждение несерьёзное, но посоветовались с врачами и решили, что со следующей недели он будет заниматься в общей группе», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Сообщалось, что Ярослав Ракицкий получил травму на одной из тренировок перед матчем с тульским «Арсеналом» (3:1).
В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» сыграл вничью с петербургским «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:1. «Урал», в восьми турах набрав 10 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (17) возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
- 19 сентября 2020
-
20:06
-
20:02
-
19:55
-
19:53
-
19:49
-
19:45
-
19:37
-
19:33
-
19:21
-
19:20
-
19:14
-
19:01
-
18:56
-
18:55
-
18:51
-
18:48
-
18:43
-
18:39
-
18:27
-
18:24
-
18:10
-
18:02
-
17:53
-
17:53
-
17:40
-
17:39
-
17:34
-
17:33Был ли офсайд у Дзюбы? Опрос
-
17:26
-
17:20
-
17:18
-
16:42
-
16:40
-
16:28
-
16:23