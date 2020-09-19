Семак рассказал о состоянии Ракицкого

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1) рассказал о состоянии здоровья защитника Ярослава Ракицкого.

«Надеялись, что Ракицкий сможет сыграть. Его повреждение несерьёзное, но посоветовались с врачами и решили, что со следующей недели он будет заниматься в общей группе», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Сообщалось, что Ярослав Ракицкий получил травму на одной из тренировок перед матчем с тульским «Арсеналом» (3:1).

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» сыграл вничью с петербургским «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:1. «Урал», в восьми турах набрав 10 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (17) возглавляет турнирную таблицу РПЛ.