«Реал» объявил о переходе Серхио Регилона в «Тоттенхэм»
Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о переходе защитника Серхио Регилона в «Тоттенхэм Хотспур».
«Наш клуб благодарит Серхио Регилона за преданность делу, профессионализм и примерное поведение на протяжении всей карьеры в «Реале», а также желает ему удачи на новом этапе карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы мадридского клуба.
Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм Хотспур» согласовал со «сливочными» трансфер игрока за € 30 млн. На Регилона также претендовал «Манчестер Юнайтед».
Серхио Регилон является воспитанником мадридского «Реала». Сезон-2019/2020 левый защитник провёл в «Севилье» на правах аренды. Испанец провёл 38 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.
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