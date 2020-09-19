«Тоттенхэм» объявил о возвращении Бэйла

«Тоттенхэм Хотспур» сообщил о переходе нападающего «Реала» Гарета Бэйла на правах аренды.
«Бэйл вернулся. Добро пожаловать домой, Гарет», — говорится в сообщении «твиттера» лондонцев.
Стала известна сумма аренды 31-летнего валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви заключил сделку, по условиям которой «шпоры» будут выплачивать € 240 тыс. в неделю из его заработной платы в размере € 650 тыс. в «Реале».
Сделка, которую «Тоттенхэм» сможет продлить в первую очередь, продлится до конца июня следующего года, а это означает, что Бэйл будет стоить «шпорам» € 9,8 млн, а «Реал» по-прежнему будет выплачивать ему € 415 тыс. в неделю.
Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне 31-летний валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.
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