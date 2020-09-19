Президент «Барселоны»: не буду публично вступать в спор с Месси. Мы обсудим всё наедине

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал об отношениях с нападающим Лионелем Месси.



«Как президент клуба, не буду конфликтовать с Лео, он наш капитан и лидер. Его игра говорит сама за себя, он погрузился в проект Кумана. История с его уходом — пройденный этап. На этот счёт уже всё было сказано. Не могу допустить, чтобы Месси ушёл из «Барселоны» — он лучший в мире, и мы хотим, чтобы он продолжал работать с нами. Для Кумана присутствие Месси в команде — залог успеха.



Месси сказал, что я нарушил слово? Не буду вступать с ним в спор. Мы обсудим всё наедине, не публично. Мы должны радоваться, что он остался в «Барселоне». Он активно работает. Давайте наслаждаться этим», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Месси по-прежнему не общается с Бартомеу