Президент «Барселоны»: не буду публично вступать в спор с Месси. Мы обсудим всё наедине
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал об отношениях с нападающим Лионелем Месси.
«Как президент клуба, не буду конфликтовать с Лео, он наш капитан и лидер. Его игра говорит сама за себя, он погрузился в проект Кумана. История с его уходом — пройденный этап. На этот счёт уже всё было сказано. Не могу допустить, чтобы Месси ушёл из «Барселоны» — он лучший в мире, и мы хотим, чтобы он продолжал работать с нами. Для Кумана присутствие Месси в команде — залог успеха.
Месси сказал, что я нарушил слово? Не буду вступать с ним в спор. Мы обсудим всё наедине, не публично. Мы должны радоваться, что он остался в «Барселоне». Он активно работает. Давайте наслаждаться этим», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.
Месси по-прежнему не общается с Бартомеу
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