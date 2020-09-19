«Боруссия» Д разгромила «Боруссию» М в матче Бундеслиги, Холанд оформил дубль

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 35-й минуте встречи счёт открыл полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна. Во втором тайме, на 54-й минуте, главный арбитр матча назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал нападающий дортмундцев Эрлинг Холанд. На 77-й минуте Холанд оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

Дортмундская «Боруссия» набрала в 34 матчах 69 очков и заняла 2-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2019/2020. «Боруссия» М (65) заняла 4-е место. Чемпионом Германии стала мюнхенская «Бавария» (82).