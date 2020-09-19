Эсекьель Понсе: в «Спартаке» абсолютно здоровая конкуренция

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о конкуренции в команде, а также поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».



«Сейчас чувствую себя хорошо. Рад, что вернулся в строй и могу тренироваться и играть в полном объёме. На самом деле, я очень рад за Ларссона и за Соболева. Хорошо, что у них получается забивать. Наша главная задача — помогать команде. Между нами абсолютно здоровая конкуренция, никто не жадничает — если есть более выгодная позиция, все всегда готовы отдать передачу.



В случае победы в матче с „Рубином“ мы сможем продолжить борьбу за лидерство в турнире, и это серьёзная мотивация для нас. Нам важно выиграть в Казани», — сказал Понсе в интервью клубной пресс-службе.

Матч 8-го тура чемпионата России «Рубин» — «Спартак» состоится завтра, 20 сентября.