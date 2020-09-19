Эвра: карьеру Заха в «Манчестер Юнайтед» испортили слухи о романе с дочерью Мойеса

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в эфире Sky Sports рассказал, почему нападающий Уилфрид Заха не заиграл в стане «красных дьяволов».

«Я помню, что испортило его карьеру в «Манчестер Юнайтед»: настоящий или выдуманный прессой роман с дочерью Дэвида Мойеса. На предсезонке он играл каждый матч, но когда появилась новость о дочери тренера, Заха выбыл из игры, просто исчез», — приводит слова Эвра Daily Mail.



Заха ещё в 2013 году опровергал информацию о своих свиданиях с дочерью Дэвида Мойеса. Ивуарийский форвард был куплен манкунианцами за € 11,7 млн, однако провёл за «Юнайтед» всего четыре встречи, не отметившись результативными действиями.

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл лондонскому «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Заха оформил дубль.