«Брат — это брат». Влашич высказался о переходе Бийола в «Ганновер»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал переход хавбека Яки Бийола в «Ганновер-96» на правах аренды.
«Друг — это друг, а брат — это брат», — написал Влашич на своей странице в «Инстаграме».
Яка Бийол ранее стал игроком «Ганновера-96». Словенец будет выступать за немецкий клуб на правах аренды.
Бийол подписал контракт с ЦСКА в 2018 году. Словенец сыграл за красно-синих 66 матчей, в которых забил 6 голов. Бийол — обладатель Суперкубка России — 2018. Действующий контракт 21-летнего словенца с «армейцами» рассчитан до 2023 года.
В сезоне-2020/2021 хавбек потерял место в основном составе и выходил на замену всего пять раз. В общей сложности Бийол провёл на поле 61 минуту и результативными действиями не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 2,5 млн.
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