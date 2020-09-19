Куман: рекомендовал бы Пучу уйти в аренду

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал информацию о том, что в «Барселоне» не рассчитывают на 21-летнего хавбека Рики Пуча.
«Это неправда, что я не рассчитываю на него. Я разговаривал с ним вчера. Говорю молодым футболистам, что они должны играть. Им нельзя не выходить на поле. Пуч, Аленья, Педри… Сказал Рики, что это непростая ситуация, что в команде существует большая конкуренция. Но не более того. Заверил Пуча, что здесь у него есть будущее, но это зависит от него самого. Я бы порекомендовал ему уйти в аренду. В 20 лет молодые люди должны играть», — цитирует Кумана Marca.
Сообщалось, что нидерландский специалист посоветовал молодому испанцу искать новую команду. Для игрока это стало полной неожиданностью, так как он воспринимался болельщиками и некоторыми членами клуба как будущее команды.
В минувшем сезоне чемпионата Испании Рики в 11 матчах (пять — в стартовом составе) отдал две голевые передачи и получил одну жёлтую карточку.
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