«Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма»

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 25-й минуте встречи счёт открыл форвард «Арсенала» Александр Ляказетт. Букайо Сака ускорился и сделал передачу в штрафную, Пьер-Эмерик Обамеянг дошёл до лицевой и мягко навесил в центр, и Ляказетт головой переправил мяч в сетку ворот. В концовке первого тайма Майкл Антонио сравнял счёт. Джеррод Бауэн ускорился по центру и сделал передачу в штрафную, Райан Фредерикс прострелил в центр, Антонио сыграл на опережение и переправил мяч в сетку.
Победный гол забил Эдвард Нкетиа на 85-й минуте встречи. Сака ускорился по флангу и сделал передачу вразрез, Даниель Себальос выскочил на ворота и сделал передачу в центр, а Нкетиа в падении поразил пустые ворота.
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