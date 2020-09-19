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«Рома» сыграла вничью с «Вероной» в выездном матче Серии А

«Рома» сыграла вничью с «Вероной» в выездном матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 1-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Верона» принимала «Рому». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Даниэле Киффи показал две жёлтые карточки в этом матче. Оба предупреждения получили футболисты «Вероны» — полузащитник Андреа Данзи и нападающий Самуэль Ди Кармине.

В следующем туре итальянской Серии А «Рома» проведёт встречу с туринским «Ювентусом», а «Верона» примет «Удинезе». Оба матча пройдут 27 сентября.

«Рома» набрала в 38 матчах 70 очков и заняла 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Верона» (49) заняла 9-е место. Чемпионом страны стал набравший в 38 встречах 83 очка туринский «Ювентус».

Италия - Серия А. 1-й тур
19 сентября 2020, суббота. 21:45 МСК
Верона
Верона
Окончен
0 : 0
Рома
Рим
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