«Рома» сыграла вничью с «Вероной» в выездном матче Серии А
В матче 1-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Верона» принимала «Рому». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Главный арбитр встречи Даниэле Киффи показал две жёлтые карточки в этом матче. Оба предупреждения получили футболисты «Вероны» — полузащитник Андреа Данзи и нападающий Самуэль Ди Кармине.
В следующем туре итальянской Серии А «Рома» проведёт встречу с туринским «Ювентусом», а «Верона» примет «Удинезе». Оба матча пройдут 27 сентября.
«Рома» набрала в 38 матчах 70 очков и заняла 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Верона» (49) заняла 9-е место. Чемпионом страны стал набравший в 38 встречах 83 очка туринский «Ювентус».
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