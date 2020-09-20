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Дубль Аспаса помог «Сельте» обыграть «Валенсию» в матче Примеры

Дубль Аспаса помог «Сельте» обыграть «Валенсию» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 2-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 13-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Сельты» Яго Аспас. В начале второго тайма, на 46-й минуте, форвард «Валенсии» Макси Гомес сравнял счёт. Через 11 минут Аспас оформил дубль и установил итоговый счёт. Напомним, российский полузащитник Денис Черышев в заявку «Валенсии» на эту встречу не попал.

«Валенсия» набрала в 38 матчах 53 очка и заняла 9-е место в турнирной таблице Примеры сезона-2019/2020. «Сельта» (37) заняла 17-е место. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал» (87). В тройку вошли «Барселона» (82) и мадридский «Атлетико» (70).

Испания - Примера. 2-й тур
19 сентября 2020, суббота. 22:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Аспас – 13'   1:1 Гомес – 46'   2:1 Аспас – 57'
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