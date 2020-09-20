Дубль Аспаса помог «Сельте» обыграть «Валенсию» в матче Примеры
В матче 2-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 13-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Сельты» Яго Аспас. В начале второго тайма, на 46-й минуте, форвард «Валенсии» Макси Гомес сравнял счёт. Через 11 минут Аспас оформил дубль и установил итоговый счёт. Напомним, российский полузащитник Денис Черышев в заявку «Валенсии» на эту встречу не попал.
«Валенсия» набрала в 38 матчах 53 очка и заняла 9-е место в турнирной таблице Примеры сезона-2019/2020. «Сельта» (37) заняла 17-е место. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал» (87). В тройку вошли «Барселона» (82) и мадридский «Атлетико» (70).
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