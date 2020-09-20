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Защитник «Урала» Герасимов — о матче с «Зенитом»: каждое очко с чемпионом на вес золота

Защитник «Урала» Герасимов — о матче с «Зенитом»: каждое очко с чемпионом на вес золота
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Урала» Алексей Герасимов прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Спасибо болельщикам, что пришли, поддержали нас, а мы в свою очередь хотели не упасть в грязь лицом, сделать хороший результат для них, хотелось, конечно, победить. Но ничья с «Зенитом» — действующим чемпионом – это тоже хороший результат для нас.

Установка перед матчем была играть компактно в обороне, чтобы не было зон, прессинговать по возможности. Что-то получалось, что-то не совсем, но в целом были моменты, когда обоюдно атаковали. Считаю, что установку на игру выполнили. В раздевалке были только положительные эмоции, потому что с «Зенитом» у нас отрицательная статистика и только две ничьи до этого было. Каждое очко с чемпионом на вес золота», — приводит слова Герасимова официальный сайт «Урала».

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