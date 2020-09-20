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Микель Артета: «Арсеналу» предстоит многое улучшить в своей игре

Микель Артета: «Арсеналу» предстоит многое улучшить в своей игре
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 2-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (2:1).

«Рад, что мы смогли взять три очка. Перед началом игры я говорил, что нам будет непросто совладать с „Вест Хэмом“. В первые 15 минут встречи мы усложнили себе жизнь, оставляя свободное пространство для соперника. Хорошо, что мы собрались и продолжили бороться, что вылилось в положительный результат. Мы создали много моментов, но нам предстоит многое улучшить в своей игре», — приводит слова Артеты BBC.

В следующем туре английской Премьер-лиги «Арсенал» проведёт матч с «Ливерпулем» на стадионе «Энфилд», а «Вест Хэм Юнайтед» на своём поле примет «Вулверхэмптон».

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