Вратарь «Локомотива» Тб: наша победа над «Динамо» была главной новостью всех СМИ в Грузии

Вратарь тбилисского «Локомотива» Георгий Мамардашвили поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» в квалификационном раунде Лиги Европы.

«Обещали ли нам премиальные? Нет, для мотивации нам они просто не нужны. На самом деле, это была победа всей страны, а не только «Локомотива». Я до сих пор получаю много смс и сообщений в директ от фанатов. Несмотря на то, что болельщики не могли присутствовать на матче, многие из них все равно пришли. Они ждали снаружи, чтобы сопроводить нас, пока мы выезжали со стадиона на автобусе. Честно говоря, наша победа была главной новостью в каждом грузинском СМИ», — приводит слова Мамардашвили Sport24.

В следующем раунде «Локомотив» сыграет с испанской «Гранадой».