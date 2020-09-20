Зидан: проблем с Бэйлом у меня никогда не было

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал переход валлийского полузащитника Гарета Бэйла в «Тоттенхэм».
«Я не испытываю раздражения из-за того, что люди обвиняют меня в его уходе, потому что это неправда, всё гораздо сложнее. Могу только сказать, что никаких проблем с ним у меня не было. Никто не собирается обесценивать то, что Бэйл сделал для «Реала».
Желаю Гарету всего самого хорошего. Я не общался с ним. То, что он сделал здесь — феноменально. Это бесспорно, потому что он выиграл немало трофеев и показал свою силу. Такова жизнь, и если он остался в «Реале» в прошлом сезоне, то на это были причины.
Сбросит ли его уход с меня груз? Нет, потому что я никогда не испытывал тяжести из-за ситуации с Гаретом. У меня никогда не было проблем с Бэйлом. Он по разным причинам играл не играл столько, сколько следовало бы. Так что не могу сказать, что у меня упал камень с души", — приводит слова Зидана Marca.
- 20 сентября 2020
-
03:30
-
02:47
-
02:16
-
01:28
-
00:56
-
00:51
-
00:26
-
00:23
-
00:04
-
00:00
- 19 сентября 2020
-
23:52
-
23:43
-
23:41
-
23:22
-
23:19
-
22:52
-
22:50
-
22:18
-
22:06
-
22:04
-
21:54
-
21:53
-
21:43
-
21:27
-
21:24
-
21:02
-
20:58
-
20:43
-
20:35
-
20:26
-
20:21
-
20:06
-
20:02
-
19:55
-
19:53