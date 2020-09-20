Зидан: проблем с Бэйлом у меня никогда не было

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал переход валлийского полузащитника Гарета Бэйла в «Тоттенхэм».

«Я не испытываю раздражения из-за того, что люди обвиняют меня в его уходе, потому что это неправда, всё гораздо сложнее. Могу только сказать, что никаких проблем с ним у меня не было. Никто не собирается обесценивать то, что Бэйл сделал для «Реала».



Желаю Гарету всего самого хорошего. Я не общался с ним. То, что он сделал здесь — феноменально. Это бесспорно, потому что он выиграл немало трофеев и показал свою силу. Такова жизнь, и если он остался в «Реале» в прошлом сезоне, то на это были причины.



Сбросит ли его уход с меня груз? Нет, потому что я никогда не испытывал тяжести из-за ситуации с Гаретом. У меня никогда не было проблем с Бэйлом. Он по разным причинам играл не играл столько, сколько следовало бы. Так что не могу сказать, что у меня упал камень с души", — приводит слова Зидана Marca.