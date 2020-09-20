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Защитник «Ливерпуля» перешёл в «Вулверхэмптон»

Защитник «Ливерпуля» перешёл в «Вулверхэмптон»
Футбол / Англия 0

Состав английского «Вулверхэмптона» официально пополнил защитник «Ливерпуля» Ки-Яна Хувер. 18-летний голландец подписал контракт сроком на пять лет, сообщается на официальном сайте «Ливерпуля».

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера € 11 млн, бонусы могут достигать € 4,5 млн. Голландец стал игроком «Ливерпуля» в 2018 году, переехав в Англию из амстердамского «Аякса». В составе команды Юргена Клоппа Хувер провёл 4 матча и забил один гол (в ворота клуба «МК Донс» в матча Кубка лиги), а также выиграл клубный чемпионат мира и стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Ранее из «Вулверхэмптона» в «Ливерпуль» перешёл португалец Диогу Жота. Соглашение подписано на пять лет.

Диогу Жота: «Ливерпуль» — особая команда. Мне нравится её интенсивность и напор
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