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Английские клубы сомневаются в необходимости вставать на колено перед каждым матчем

Английские клубы сомневаются в необходимости вставать на колено перед каждым матчем
Футбол / Англия 0

В английском футболе разделились мнения о том, актуально ли встать на колено перед каждым матчем в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»), сообщается в «твиттере» Daily Mail.

Сообщается, что ряд клубов считают, что это может потерять значение, если будет продолжаться бесконечно. В минувшую субботу в 16 из 37 матчей в четырех высших дивизионах игроки не становились на колени перед началом матча.

Движение Black Lives Matter было запущено после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Изначально протестные акции стали проходить в городе, где произошёл инцидент, однако вскоре движение распространилось по всем США и многим европейским странам.

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