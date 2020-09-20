Восемь молодых футболистов погибли после падения автобуса в реку в Гане
18 сентября в дорожно-транспортном происшествии погибли восемь футболистов одной из молодёжных команд в Гане, сообщает Sports World Ghana.
По информации источника, автобус, в котором ехали спортсмены, упал в реку, водитель не справился с управлением. Инцидент произошёл в муниципальном округе Оффинсо района Ашанти. Команда ехала на регистрацию. После того как автобус оказался в реке, к месту происшествия бросились местные жители, которые оказали необходимую помощь.
Шесть молодых людей скончались на месте, ещё двое позже умерли в больнице. Сообщается, что четверо футболистов сейчас находятся в тяжёлом состоянии, врачи борются за их жизни. 24 человека госпитализированы, но их жизням ничего не угрожает.
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