«Севилья» отклонила предложение «Манчестер Сити» о трансфере Кунде за € 55 млн
«Севилья» отклонила предложение «Манчестер Сити» о трансфере защитника Жюля Кунде за € 55 млн, сообщает Marca.
По информации источника, испанский клуб готов расстаться с 21-летним футболистом, только если получит предложение в размере € 90 млн. Ожидается, что «Манчестер Сити» на станет предлагать за защитника более € 70 млн. Сообщается, что в услугах Кунде также заинтересованы «Барселона» и мадридский «Реал».
«Севилья» приобрела Кунде в 2019 году, заплатив «Бордо» € 25 млн. В сезоне-2019/2020 защитник провёл 40 матчей, забил два гола и отдал результативную передачу. В составе «Севильи» Кунде — победитель Лиги Европы сезона-2019/2020. Действующий контракт французского футболиста с «Севильей» рассчитан до 2024 года.
Защитник «Севильи» Жюль Кунде попал в сферу интересов «Манчестер Сити»
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