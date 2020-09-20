Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хаверц: Клопп — большой тренер. Он многого добился в «Ливерпуле», но хочет больше трофеев

Хаверц: Клопп — большой тренер. Он многого добился в «Ливерпуле», но хочет больше трофеев
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц в преддверии матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» поделился мнением о наставнике мерсисайдской команды Юргене Клоппе.

«Клопп — большой тренер во всех смыслах. Он многого добился в „Ливерпуле“, и мы можем поздравить его, но не думаю, что он всем доволен. Опираясь на то что знаю о нём, могу сказать, что он всё ещё голоден и хочет выиграть больше трофеев», — приводит слова Хаверца The Guardian.

Матч 2-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 20 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча. В прошлом сезоне «Ливерпуль» стал чемпионом Англии.

Кай Хаверц: АПЛ намного жёстче, чем Бундеслига
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020