Хаверц: Клопп — большой тренер. Он многого добился в «Ливерпуле», но хочет больше трофеев
Полузащитник «Челси» Кай Хаверц в преддверии матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» поделился мнением о наставнике мерсисайдской команды Юргене Клоппе.
«Клопп — большой тренер во всех смыслах. Он многого добился в „Ливерпуле“, и мы можем поздравить его, но не думаю, что он всем доволен. Опираясь на то что знаю о нём, могу сказать, что он всё ещё голоден и хочет выиграть больше трофеев», — приводит слова Хаверца The Guardian.
Матч 2-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 20 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча. В прошлом сезоне «Ливерпуль» стал чемпионом Англии.
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