Голкипер «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Валенсию»
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Mirror.
По информации источника, в услугах 33-летнего аргентинского вратаря заинтересована «Валенсия». Испанский клуб готов заплатить за трансфер Ромеро € 6 млн. Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с голкипером.
Ромеро перешёл из «Сампдории» в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году. В составе «красных дьяволов» Ромеро — победитель Лиги Европы (сезон-2016/2017), обладатель Кубка Англии (сезон-2015/2016), Кубка английской лиги (сезон-2016/2017) и Суперкубка Англии (2016). Аргентинский футболист играл за такие команды, как «Расинг», «АЗ Алкмар» и «Монако». С 2009 года Ромеро вызывается в национальную команду Аргентины.
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