Щенников: «Уфа» — непростой соперник для ЦСКА, несмотря на их неудачный старт в чемпионате

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников поделился эмоциями в преддверии матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

«В прошлом сезоне мы дважды сыграли с „Уфой“ вничью, и это говорит о том, что соперник непростой, несмотря на то что старт чемпионата сложился у них неудачно. Тем не менее нам важно стабильно набирать очки и не допускать осечек. Постараемся вернуться в Москву с победой», — цитирует Щенникова пресс-служба клуба.

Матч «Уфа» — ЦСКА состоится сегодня, 20 сентября. Начало — в 14:00 мск.

По итогам семи туров чемпионата России уфимская команда находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе пять очков. Подопечные Виктора Гончаренко (13) — на пятом месте в таблице.