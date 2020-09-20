Хавбек «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен может стать игроком «Вулверхэмптона»
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне», сообщает Mirror.
По информации источника, переход Тьяго Алькантары из «Баварии» в «Ливерпуль» может подтолкнуть 27-летнего хавбека к переходу в «Вулверхэмптон». В новой команде Окслейд-Чемберлен надеется получить больше игрового времени. Отмечается, что «Ливерпуль» хочет выручить от этой сделки около £ 25 млн (примерно € 27 млн).
Окслейд-Чемберлен перешёл в «Ливерпуль» из лондонского «Арсенала» в 2017 году. В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. С 2012 года Окслейд-Чемберлен вызывается в расположение национальной команды Англии.
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