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«Арсенал» — «Сочи»: прямая трансляция матча начнётся в 14:00

«Арсенал» — «Сочи»: прямая трансляция матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 20 сентября, состоится матч «Арсенал» – «Сочи». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Сочи».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. В бригаду войдут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Сергей Куликов (Саранск).

«Сочи» набрал 15 очков в 7 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (5) — на 14-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 8 встречах набравший 17 очков.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

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