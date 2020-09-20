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Робертсон: как только Месси завершит карьеру, он будет легендой наряду с Марадоной и Пеле

Робертсон: как только Месси завершит карьеру, он будет легендой наряду с Марадоной и Пеле
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Слухи о трансфере Месси меня совсем не волновали. Он вывел бы „Манчестер Сити“ на новый уровень. Это уже команда мирового класса, но чтобы ещё и получить лучшего игрока в мире… Когда вы играете против Месси, вам остаётся лишь угадывать, куда он побежит — влево или вправо. Это очень утомляет, и физически, и морально.

Иногда люди думают, что единственный способ остановить Месси — ударить его по ногам, но он отскакивает. Невероятный игрок. Как только он повесит бутсы на гвоздь, люди увидят его наследие. Он будет как Диего Марадона и Пеле — лучшим игроком всех времён", — цитирует Робертсона The Times.

Робертсон: предпочёл бы, чтобы Месси не приближался к АПЛ
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