«Лестер» арендовал хавбека «Ромы» Дженгиза Ундера
«Лестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Ромы» Дженгиза Ундера на правах аренды. Арендное соглашение 23-летнего турецкого футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Сообщалось, что английский клуб арендует футболиста за € 3 млн с обязательством выкупа летом 2021 года за € 25 млн. Зарплата турецкого хавбека в «Лестер Сити» составит € 3,5 млн в год.
Ундер перешёл в «Рому» летом 2017 года из «Истанбул Башакшехир». Сумма трансфера составила € 14,25 млн. В прошлом сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 18 матчах чемпионата Италии (10 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до лета 2023 года.
«Лестер» договорился о переходе хавбека «Ромы» Ундера за € 28 млн
- 20 сентября 2020
-
11:20
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
11:02
-
11:00
-
10:50
-
10:28
-
10:23
-
10:18
-
10:11
-
10:07
-
09:58
-
09:35
-
09:30
-
09:28
-
09:23
-
08:57
-
08:10
-
04:19
-
03:30
-
02:47
-
02:16
-
01:28
-
00:56
-
00:51
-
00:26
-
00:23
-
00:04
-
00:00
- 19 сентября 2020
-
23:52
-
23:43
-
23:41
-
23:22
-
23:19
Партнерский контент