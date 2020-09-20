«Лестер» арендовал хавбека «Ромы» Дженгиза Ундера

«Лестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Ромы» Дженгиза Ундера на правах аренды. Арендное соглашение 23-летнего турецкого футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.



Сообщалось, что английский клуб арендует футболиста за € 3 млн с обязательством выкупа летом 2021 года за € 25 млн. Зарплата турецкого хавбека в «Лестер Сити» составит € 3,5 млн в год.



Ундер перешёл в «Рому» летом 2017 года из «Истанбул Башакшехир». Сумма трансфера составила € 14,25 млн. В прошлом сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 18 матчах чемпионата Италии (10 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до лета 2023 года.

«Лестер» договорился о переходе хавбека «Ромы» Ундера за € 28 млн