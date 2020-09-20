В Бразилии произошла стычка игроков и ОМОНа. Полицейские использовали газовый баллончик

В матче бразильской Серии C «Манаус» — «Трези» (1:1), который проходил 14 сентября, произошла стычка между футболистами и представителями полиции.

На седьмой добавленной минуте к основному времени матча игрокам хозяев удалось сравнять счёт. После этого футболисты гостевой команды побежали с претензиями к ассистенту главного арбитра. В ситуацию вмешался судья, который начал расталкивать игроков «Трези». Одному из запасных была показана красная карточка за разговоры.

Спустя несколько секунд на поле появились экипированные полицейские. Они создали живую стену между футболистами и арбитрами, после чего один из запасных гостевой команды сделал выпад в сторону ОМОНа и получил за это дубинкой. Затем полицейские применили газовый балончик.