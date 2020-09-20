Дзюба — о голе в ворота «Урала»: VAR не скажешь: «Давайте поможем Дзюбе»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал эпизод с голом в ворота «Урала» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, встреча завершилась вничью — 1:1.



«VAR просматривали три минуты. Как понял, у VAR есть своя камера, по которой чётко видно, что на 1–2 сантиметра нога защитника «Урала» ближе к воротам, чем моя. Плюс видна моя динамика вперёд и как игрок притормаживает. Помните, как мой гол «Рубину» не засчитали? Мы потом шутили, что у кого-то из нас с Маком пузо торчало на миллиметр. Сейчас ошибки не могло быть, потому что, как уже сказал, долго разбирали ситуацию. В таких вещах аппаратура не врёт. Сколько мы видели, что голы отменяли, не только у меня — у очень многих.



Правда, когда по динамике эпизод первый раз повторили, думал, железный офсайд. Но когда летели домой и мне ещё раз момент прокрутил Мага Оздоев с прочерченными линиями, увидел, что нога игрока «Урала» чуть дальше моей. Ещё раз повторю, обмануть в таких вещах VAR невозможно. Ему не скажешь: «Давайте поможем Дзюбе». Если Криштиану Роналду, условно, на миллиметр в офсайд попадал и это фиксировали… Хочется технике верить, иначе какой тогда вообще смысл всего этого. VAR для того и есть, чтобы все эти лёгкие недочёты компенсировать. Человеческий глаз такие вещи не в состоянии видеть. Так что, когда просматривали эпизод три минуты, там точно не было такого — давайте, ладно, как-нибудь засчитаем. Думать так — это бред», — приводит слова Дзюбы сайт телеканала «Матч ТВ».

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