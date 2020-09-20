«Странная ситуация». Черчесов отреагировал на высказывание камерунского хавбека Ондуа
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на слова камерунского полузащитника «Серветта» Гаэля Ондуа, который заявил, что он может стать игроком российской национальной команды.
«Странная ситуация. С одной стороны, приятно, что футболисты, в том числе и африканские, хотят играть за сборную России. С другой — мне нечего комментировать по этому вопросу. Может быть, он хороший футболист, но я его не знаю и ни разу с ним не общался», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ондуа выступал в составе таких клубов, как московский ЦСКА, «Вайле», луганская «Заря» и махачкалинский «Анжи», а также играл за молодёжную команду московского «Локомотива».
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