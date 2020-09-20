Бартомеу: Куман будет в «Барселоне» долгие годы. Он является символом этой команды

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о новом главном тренере каталонской команды Рональде Кумане.



«Куман будет в „Барселоне“ долгие годы. Он является символом этой команды и престижным тренером. Что касается футболистов, Куман объяснит всё на пресс-конференции. Новость, что он на кого-то не рассчитывает, немного преувеличена. Команда очень большая, в составе есть очень хорошие футболисты», — приводит слова Бартомеу Marca.

17 августа команда объявила, что Энрике Сетьен отправлен в отставку с поста наставника «Барселоны». 19 августа Рональд Куман был представлен в качестве нового главного тренера «Барселоны». В первом официальном матче в сезоне-2020/2021 сине-гранатовые сыграют с «Вильярреалом».