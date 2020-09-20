Моуринью не включил Деле Алли в заявку на матч во второй раз подряд

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью не включил полузащитника команды Деле Алли в заявку на матч 2-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном».

Таким образом, англичанин пропустит второй матч подряд. Ранее Алли не поехал на матч Лиги Европы с «Локомотивом» из болгарского Пловдива. О травмах или других проблемах со здоровьем у Деле не сообщалось.

Когда у Моуринью спросили, почему хавбек не попал в заявку на матч с болгарской командой, специалист ответил: «Мне не нравится число игроков в моей команде. Очень трудно управлять каждым направлением моей работы. Сложно справиться с этой ситуацией, когда у тебя слишком много игроков».

Сообщалось, что Деле Алли может перейти в «Реал» в обмен на нападающего Гарета Бэйла.