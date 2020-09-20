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Румменигге: хотим, чтобы Алаба остался в «Баварии» и после 2021 года

Румменигге: хотим, чтобы Алаба остался в «Баварии» и после 2021 года
Футбол / Германия 0

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал переговоры с защитником Давидом Алабой о новом контракте.

«Хотим, чтобы Давид остался в „Баварии“ даже после истечения срока действия его контракта. Конечно, для этого мы должны продлить соглашение. Хочу, чтобы мы достигли договорённости. Алаба в клубе уже 12 лет, здесь он вырос в невероятного футболиста. Надеюсь, мы сможем найти решение, которое удовлетворит всех», — приводит слова Румменигге Fussballtransfers.com со ссылкой на Sky90.

Сообщалось, что Алаба и его агент Пини Захави требуют у «Баварии» контракт, рассчитанный на пять лет, с зарплатой в размере € 25 млн за сезон. Позже почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс сообщил, что клуб и футболист не могут согласовать новый контракт из-за финансовых требований, а также отметил, что агент Алабы — жадная пиранья.

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