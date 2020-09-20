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Тимо Вернер объяснил, почему отказался переходить в «Ливерпуль»

Тимо Вернер объяснил, почему отказался переходить в «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» Тимо Вернер рассказал, почему отказался от перехода в «Ливерпуль».

«Конечно, Юрген Клопп — один из самых успешных тренеров мира на данный момент. Если он интересуется вами, вы начинаете задумываться. На протяжении последних месяцев были и другие клубы, которые мной интересовались. В конце концов, я решил перейти в „Челси“, потому что считаю, что это лучший вариант для меня. Я не пожалел об этом и не буду жалеть в будущем.

Я должен был думать о себе. Я увидел, что в „Челси“ буду иметь возможность сразу играть и быть игроком основы. С этим проектом я могу расти. Думаю, что Садио Мане и Мохамед Салах увидели аналогичную возможность в «Ливерпуле» три-четыре года назад. Они тоже перешли туда, чтобы развиваться, чтобы выиграть АПЛ и Лигу чемпионов. Я хотел бы достичь их уровня», — приводит слова Вернера Bild.

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