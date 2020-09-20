Луценко снова получил травму и был заменён в матче 8-го тура РПЛ с «Сочи»
Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко вновь получил повреждение задней поверхности бедра. Футболист травмировался в первом тайме матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
На 34-й минуте встречи в Туле форвард получил повреждение и не смог продолжить игру. Спустя три минуты Луценко был заменён на Валерия Громыко.
Напомним, в матче 5-го тура РПЛ нынешнего сезона с «Химками» (1:1) Евгений получил аналогичную травму. В том матче он провёл на поле 46 минут. Перед этим нападающий получил вызов в сборную России, однако из-за полученного повреждения матчи за национальную команду пришлось пропустить. Вместо Луценко Станислав Черчесов вызвал в сборную форварда «Спартака» Александра Соболева.
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