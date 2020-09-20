Захави, которым интересовался «Локомотив», перешёл в ПСВ

Полузащитник китайского «Гуанчжоу Фули» и сборной Израиля Эран Захави перешёл в эйндховенский ПСВ, сообщает пресс-служба нидерландского клуба. Соглашение 33-летнего хавбека с клубом рассчитано на два года.



Сообщалось, что в услугах Захави был заинтересован «Локомотив». Предложение «железнодорожников» было самым большим, однако Захави предпочёл подписать контракт с эйндховенским ПСВ.



Захави выступал за китайский клуб с 2016 года. В 2020-м провёл в чемпионате Китая семь матчей, в которых забил четыре мяча. За сборную Израиля в 54 матчах забил 20 мячей.



Сообщалось, что московский «Локомотив» проиграл борьбу за нападающего «Порту» Тикиньо. Футболист подпишет контракт с китайским «Тяньцзинь Тэда».

Захави отказался от перехода в «Локомотив» ради ПСВ