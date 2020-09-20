«Рубин» — «Спартак»: Кокорин и Соболев — в запасе гостей, Жиго — вне заявки

Опубликованы составы на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Спартак».
«Рубин»: Медведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов, Зуев, Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.
Запасные: Иван Коновалов, Зотов, Тарасов, Могилевец, Игорь Коновалов, Бакаев, Самошников, Уремович, Игнатьев, Косарев.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Кутепов, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров. Ещенко, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Урунов, Кокорин, Соболев.
Московский «Спартак» набрал 14 очков в 7 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (11) — на 7-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 8 встречах набравший 17 очков.
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