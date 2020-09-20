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«ПСЖ» ведёт переговоры с «Тоттенхэмом» о покупке Дели Алли

«ПСЖ» ведёт переговоры с «Тоттенхэмом» о покупке Дели Алли
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает The Telegraph.

По информации источника, французы хотят оформить сделку до закрытия трансферного окна. Пока не сообщается, будет ли это полноценный переход или договор аренды.

Напомним, хавбек не был включён в заявку на матч во второй раз подряд. Алли пропустил матч в квалификации Лиги Европы с болгарским «Локомотивом», а затем не сыграл с «Саутгемптоном» во 2-м туре АПЛ.

Когда у Моуринью спросили, почему хавбек не попал в заявку на матч с болгарской командой, специалист ответил: «Мне не нравится число игроков в моей команде. Очень трудно управлять каждым направлением моей работы. Сложно справиться с этой ситуацией, когда у тебя слишком много игроков».

Моуринью не включил Деле Алли в заявку на матч во второй раз подряд
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