«ПСЖ» ведёт переговоры с «Тоттенхэмом» о покупке Дели Алли

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает The Telegraph.
По информации источника, французы хотят оформить сделку до закрытия трансферного окна. Пока не сообщается, будет ли это полноценный переход или договор аренды.
Напомним, хавбек не был включён в заявку на матч во второй раз подряд. Алли пропустил матч в квалификации Лиги Европы с болгарским «Локомотивом», а затем не сыграл с «Саутгемптоном» во 2-м туре АПЛ.
Когда у Моуринью спросили, почему хавбек не попал в заявку на матч с болгарской командой, специалист ответил: «Мне не нравится число игроков в моей команде. Очень трудно управлять каждым направлением моей работы. Сложно справиться с этой ситуацией, когда у тебя слишком много игроков».
- 20 сентября 2020
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