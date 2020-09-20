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«Наполи» начал сезон с победы в выездном матче с «Пармой»

«Наполи» начал сезон с победы в выездном матче с «Пармой»
Футбол / Италия 0

В матче 1-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 63-й минуте встречи счёт открыл бельгийский нападающий «Наполи» Дрис Мертенс. Через 14 минут итальянский форвард Лоренцо Инсинье упрочил преимущество неаполитанской команды в счёте.

«Наполи» набрал 62 очка в 38 матчах и занял 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2019/2020. «Парма» (49) заняла 11-е место. Чемпионом Италии стал туринский «Ювентус», в 38 встречах набравший 83 очка.

В следующем туре чемпионата Италии «Наполи» на своём поле сыграет с «Дженоа» 27 сентября, а «Парма» проведёт встречу с «Болоньей» 28 сентября.

Италия - Серия А. 1-й тур
20 сентября 2020, воскресенье. 13:30 МСК
Парма
Парма
Окончен
0 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Мертенс – 63'   0:2 Инсинье – 77'
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