«Челси» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 18:30
Сегодня, 20 сентября, состоится матч «Челси» — «Ливерпуль». Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. В бригаду войдут ассистенты Дэниел Кук и Константин Хацидакис. Резервный рефери – Стюарт Атвелл.
В 1-м туре нынешнего сезона синие одержали победу в гостевом матче с «Брайтоном» (3:1). «Ливерпуль» дома обыграл «Лидс Юнайтед» (4:3).
В минувшем сезоне «Челси» занял четвёртое место, набрав 66 очков. «Ливерпуль» стал чемпионом Англии. Подопечные Юргена Клоппа набрали 99 очков.
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