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Покер Сон Хын Мина помог «Тоттенхэму» разгромить «Саутгемптон» в матче АПЛ

Покер Сон Хын Мина помог «Тоттенхэму» разгромить «Саутгемптон» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На 32-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс. В компенсированное время первого тайма ответный гол забил форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. В начале второго тайма, на 47-й минуте, Сон оформил дубль и вывел «шпор» вперёд в счёте. На 64-й минуте корейский игрок вновь отправил мяч в ворота «Саутгемптона». На 73-й минуте Сон оформил покер. Через 9 минут пятый гол за «Тоттенхэм» забил нападающий Гарри Кейн. В концовке встречи, на 89-й минуте, Ингс реализовал пенальти.

В следующем туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», а «Саутгемптон» проведёт встречу с «Бёрнли».

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
20 сентября 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 5
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Ингс – 32'   1:1 Мин – 45+2'   1:2 Мин – 47'   1:3 Мин – 64'   1:4 Мин – 73'   1:5 Кейн – 82'   2:5 Ингс – 90' (пен)
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