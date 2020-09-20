Кейн отдал четыре голевые передачи на Сона. Это рекорд английской Премьер-лиги

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Нападающий Сон Хын Мин оформил покер в этой встрече. Во всех забитых голах корейцу ассистировал форвард Гарри Кейн. Таким образом, футболисты установили исторический рекорд АПЛ, сообщает Opta Sport.

На 32-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс. В компенсированное время первого тайма ответный гол забил Сон Хын Мин. В начале второго тайма, на 47-й минуте, Сон, оформив дубль, вывел «шпор» вперёд. На 64-й минуте корейский игрок вновь отправил мяч в ворота «Саутгемптона». На 73-й минуте Сон оформил покер. Через 9 минут пятый гол «Тоттенхэма» забил нападающий Гарри Кейн. В концовке встречи, на 89-й минуте, Ингс реализовал пенальти.



В следующем туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», а «Саутгемптон» проведёт встречу с «Бёрнли».