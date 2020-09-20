Покер Сона и рекорд Кейна — в видеообзоре матча «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
На 32-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс.
В компенсированное время первого тайма ответный гол забил форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.
В начале второго тайма, на 47-й минуте, Сон, оформив дубль, вывел «шпор» вперёд в счёте.
На 64-й минуте корейский игрок вновь отправил мяч в ворота «Саутгемптона».
На 73-й минуте Сон оформил покер.
Через 9 минут пятый гол за «Тоттенхэм» забил нападающий Гарри Кейн.
В концовке встречи, на 89-й минуте, Ингс, реализовав пенальти, оформил дубль.
В следующем туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», а «Саутгемптон» проведёт встречу с «Бёрнли».
- 20 сентября 2020
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